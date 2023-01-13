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"Кракен" атакує? У чому особливість нового варіанта коронавірусу, розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська

Київ • УНН

 • 2864133 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. "Кракен" це підваріант відомого штаму коронавірусної інфекції Омікрон. У чому його особливість - УНН поговорив із головним інфекціоністом України, заслуженим лікарем, професором Ольгою Голубовською.

"Кракен" атакує? У чому особливість нового варіанта коронавірусу, розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська

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“Кракен” — це новий підваріант усім відомого варіанту Омікрон, який на сьогодні характеризується наступними особливостями: він швидший, ніж інші підваріанти, витісняє попередні варіанти вірусу (буквально за кілька тижнів у США вже 4% залишилося інших варіантів); “Кракен” вислизає ще більше від імунного захисту людини, як природного, так і штучного, тобто на ризик зараження піддаються люди, які перехворіли, і вакциновані. Але поки що немає даних про те, що він викликає важчі форми захворювання. Він під пильною увагою у світі, але до нього пильна увага виключно через ті особливості, про які я сказала зараз", - розповіла Голубовська.

Чи є він в Україні? На жаль, за словами інфекціоніста, відповісти на це запитання зараз неможливо - адже в Україні не поширене секвенування геному вірусу, необхідне для визначення штаму. Є і ще один аспект - більшість хворих або лікуються вдома під наглядом лікаря, або вдаються до самолікування.

Додамо

"Зараз, як ми бачимо, здебільшого хворі з коронавірусною інфекцією — левова частка цих пацієнтів — вони амбулаторні, а ще така сама левова частка, я думаю, що вона просто не звертається офіційно за медичною допомогою, тому вислизають від реєстрації. Ось і все. А раніше, коли було більше стаціонарних пацієнтів, і ми тестували, то і Дельту знайшли, і Омікрон перші. Але це було стаціонарно, і ми бачили, те що викликало настороженість, а тому відправляли в лабораторію. А зараз? Зараз немає даних. Я думаю, що вони рано чи пізно з'являться — лабораторія наша теж бере участь у цих дослідженнях", - пояснила лікарка.

Детальніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю УНН: Голубовська: COVID незабаром стане звичайним сезонним захворюванням, якщо не з'явиться штам, що становить небезпеку

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