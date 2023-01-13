"Кракен" атакует? В чем особенность нового варианта коронавируса, рассказала инфекционист Ольга Голубовская

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“Кракен” — это новый подвариант всем известного варианта Омикрон, который на сегодня характеризуется следующими особенностями: он быстрее, чем остальные подварианты, вытесняет предыдущие варианты вируса (буквально за несколько недель в США уже 4% осталось других вариантов); “кракен” ускользает ещё больше от иммунной защиты человека, как естественной, так и искусственной, то есть риску заражения подвергаются люди и переболевшие, и вакцинированные. Но пока что нет данных о том, что он вызывает более тяжёлые формы заболевания. Он под пристальным вниманием в мире, но к нему пристальное внимание исключительно из-за тех особенностей, о которых я сказала сейчас", - рассказала Голубовская.

Есть ли он в Украине? К сожалению, по словам инфекциониста, ответить на этот вопрос сейчас невозможно - ведь в Украине не распространено секвенирование генома вируса, необходимое для определения штамма. Есть и еще один аспект - большинство больных либо лечатся дома под наблюдением врача, либо прибегают к самолечению.

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"Сейчас, как мы видим, в основном больные с коронавирусной инфекцией — львиная доля этих пациентов — они амбулаторные, а ещё такая же львиная доля, я думаю, которая просто не обращается за официально за медицинской помощью, поэтому ускользают от регистрации. Вот и все. А раньше, когда было больше стационарных пациентов, и мы тестировали, то и Дельту нашли, и Омикрон первые. Но это было стационарно, и мы видели, то что вызывало настороженность, а потому отправляли в лабораторию. А сейчас? Сейчас нет данных. Я думаю, что они рано или поздно появятся — лаборатория наша тоже участвует в этих исследованиях", - пояснила врач.

Детальнее читайте в эксклюзивном интервью УНН: Голубовская: COVID вскоре станет обычным сезонным заболеванием, если не появится штамм, представляющий опасность