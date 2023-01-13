"Кракен" атакует? В чем особенность нового варианта коронавируса, рассказала инфекционист Ольга Голубовская

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20695 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 77082 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118208 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117726 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267274 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133177 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121846 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372374 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83762 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136470 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17233 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13062 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12729 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12045 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 14264 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267274 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293580 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372374 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347920 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395160 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77813 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111629 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130901 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170515 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79734 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

"Кракен" атакует? В чем особенность нового варианта коронавируса, рассказала инфекционист Ольга Голубовская

Киев • УНН

 • 2864132 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. "Кракен" это подвариант известного штамма коронавирусной инфекции Омикрон. В чем его особенность - УНН поговорил с главным инфекционистом Украины, заслуженным врачом, профессором Ольгой Голубовской.

"Кракен" атакует? В чем особенность нового варианта коронавируса, рассказала инфекционист Ольга Голубовская

Цитата

“Кракен” — это новый подвариант всем известного варианта Омикрон, который на сегодня характеризуется следующими особенностями: он быстрее, чем остальные подварианты, вытесняет предыдущие варианты вируса (буквально за несколько недель в США уже 4% осталось других вариантов); “кракен” ускользает ещё больше от иммунной защиты человека, как естественной, так и искусственной, то есть риску заражения подвергаются люди и переболевшие, и вакцинированные. Но пока что нет данных о том, что он вызывает более тяжёлые формы заболевания. Он под пристальным вниманием в мире, но к нему пристальное внимание исключительно из-за тех особенностей, о которых я сказала сейчас", - рассказала Голубовская.

Есть ли он в Украине? К сожалению, по словам инфекциониста, ответить на этот вопрос сейчас невозможно - ведь в Украине не распространено секвенирование генома вируса, необходимое для определения штамма. Есть и еще один аспект - большинство больных либо лечатся дома под наблюдением врача, либо прибегают к самолечению.

Добавим

"Сейчас, как мы видим, в основном больные с коронавирусной инфекцией — львиная доля этих пациентов — они амбулаторные, а ещё такая же львиная доля, я думаю, которая просто не обращается за официально за медицинской помощью, поэтому ускользают от регистрации. Вот и все. А раньше, когда было больше стационарных пациентов, и мы тестировали, то и Дельту нашли, и Омикрон первые. Но это было стационарно, и мы видели, то что вызывало настороженность, а потому отправляли в лабораторию. А сейчас? Сейчас нет данных. Я думаю, что они рано или поздно появятся — лаборатория наша тоже участвует в этих исследованиях", - пояснила врач.

Детальнее читайте в эксклюзивном интервью УНН: Голубовская: COVID вскоре станет обычным сезонным заболеванием, если не появится штамм, представляющий опасность

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$61.22
Bitcoin
$76,312.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,991.80
Ethereum
$1,473.05