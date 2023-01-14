В США заявили, что двухвалентная прививка от COVID от Pfizer может быть связана с инсультом у пожилых людей

Детали

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) заявили, что люди в возрасте 65 лет и старше имеют большую вероятность ишемического инсульта через 21 день после получения двухвалентной инъекции Pfizer/BioNTech, по сравнению с 22-44 днями.

Обеспокоенность по поводу безопасности требует дополнительного исследования, и "очень маловероятно, что это представляет собой настоящий клинический риск", заявили в ведомствах.

Pfizer и BioNTech заявили в заявлении, что им стало известно об ограниченном числе сообщений об ишемических инсультах у людей в возрасте 65 лет и старше после вакцинации их обновленной вакциной.

"Но нет никаких доказательств для вывода, что ишемический инсульт связан с использованием вакцины против COVID-19 от компаний", - добавили в Pfizer.

Дополнение

Инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем особенность подварианта известного штамма «Кракен» коронавирусной инфекции Омикрон.