В США заявили, что двухвалентная прививка от COVID от Pfizer может быть связана с инсультом у пожилых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Согласно предварительным данным, проанализированным органами здравоохранения США, американский производитель лекарств Pfizer и немецкий партнер BioNTech обновили вакцину против COVID-19, которая может быть связана с инсультом у пожилых людей. Однако, эти данные еще нуждаются в дополнительном исследовании. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) заявили, что люди в возрасте 65 лет и старше имеют большую вероятность ишемического инсульта через 21 день после получения двухвалентной инъекции Pfizer/BioNTech, по сравнению с 22-44 днями.
Обеспокоенность по поводу безопасности требует дополнительного исследования, и "очень маловероятно, что это представляет собой настоящий клинический риск", заявили в ведомствах.
Pfizer и BioNTech заявили в заявлении, что им стало известно об ограниченном числе сообщений об ишемических инсультах у людей в возрасте 65 лет и старше после вакцинации их обновленной вакциной.
"Но нет никаких доказательств для вывода, что ишемический инсульт связан с использованием вакцины против COVID-19 от компаний", - добавили в Pfizer.
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