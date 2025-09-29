$41.490.00
Ексклюзив
28 вересня, 08:59
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомо

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Відомого американського боксера Теренса Кроуфорда затримала поліція в Омасі, штат Небраска, у його день народження. Його закували в кайданки під прицілом зброї, але згодом відпустили після перевірки документів.

У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомо

Відомого американського боксера Теренса Кроуфорда затримала поліція у місті Омаха (штат Небраска) в США прямо в його день народження. Спортсмена закували в кайданки під прицілом зброї, однак згодом відпустили. Про це пише УНН із посиланням на допис у соцмережах та поліцію Омаха.

Деталі

Інцидент стався під час зупинки автомобіля, в якому перебував Кроуфорд разом із трьома пасажирами. За словами правоохоронців, офіцер, спілкуючись із водієм, помітив на підлозі вогнепальну зброю. Для безпеки всім пасажирам наказали залишити авто під прицілом пістолета.

Пізніше було встановлено, що за кермом перебував саме Теренс Кроуфорд. Йому виписали штраф за необережне водіння. У одного з пасажирів, який є членом служби безпеки боксера, також виявили зареєстровану та легальну вогнепальну зброю.

Поліція підтвердила, що у штаті Небраска мешканці мають право на носіння зброї. На прохання Кроуфорда на місце події прибули начальник департаменту поліції та лейтенант.

Спочатку інцидент викликав значний резонанс у ЗМІ та соцмережах, адже спочатку поширювалися повідомлення про затримання без пояснень. Хоча після перевірки документів Кроуфорда відпустили без висунення звинувачень.

Доповнення

Теренс Кроуфорд - непереможний американський боксер-професіонал, який став абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Він входить до списку найкращих боксерів планети незалежно від ваги та є однією з головних зірок сучасного боксу у США.

Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весіллі28.09.25, 02:41 • 15792 перегляди

Вероніка Марченко

Спорт
Сполучені Штати Америки