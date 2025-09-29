У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомо
Київ • УНН
Відомого американського боксера Теренса Кроуфорда затримала поліція в Омасі, штат Небраска, у його день народження. Його закували в кайданки під прицілом зброї, але згодом відпустили після перевірки документів.
Деталі
Інцидент стався під час зупинки автомобіля, в якому перебував Кроуфорд разом із трьома пасажирами. За словами правоохоронців, офіцер, спілкуючись із водієм, помітив на підлозі вогнепальну зброю. Для безпеки всім пасажирам наказали залишити авто під прицілом пістолета.
Пізніше було встановлено, що за кермом перебував саме Теренс Кроуфорд. Йому виписали штраф за необережне водіння. У одного з пасажирів, який є членом служби безпеки боксера, також виявили зареєстровану та легальну вогнепальну зброю.
Поліція підтвердила, що у штаті Небраска мешканці мають право на носіння зброї. На прохання Кроуфорда на місце події прибули начальник департаменту поліції та лейтенант.
Спочатку інцидент викликав значний резонанс у ЗМІ та соцмережах, адже спочатку поширювалися повідомлення про затримання без пояснень. Хоча після перевірки документів Кроуфорда відпустили без висунення звинувачень.
Доповнення
Теренс Кроуфорд - непереможний американський боксер-професіонал, який став абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Він входить до списку найкращих боксерів планети незалежно від ваги та є однією з головних зірок сучасного боксу у США.
