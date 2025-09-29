В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 26092 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 48079 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 34143 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 35527 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 59784 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 69555 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 90252 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 148105 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56354 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 49412 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после ночной российской атаки – ГСЧСPhoto28 сентября, 16:14 • 3914 просмотра
Серия взрывов в Белгороде: обесточена часть города и области – ТГ-каналыVideo28 сентября, 16:33 • 4510 просмотра
Молдавская полиция предупредила о недопустимости беспорядков после выборов28 сентября, 16:53 • 4140 просмотра
губернатор белгородщины подтвердил ракетный удар по городу и области и о проблемах после атакиVideo28 сентября, 17:21 • 3340 просмотра
Дроны, летящие на Европу, россияне запускают с танкеров – Зеленский28 сентября, 17:50 • 3192 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 55174 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 148104 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 69786 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 79565 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 79908 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Кишинёв
Дания
Реклама
УНН Lite
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo01:17 • 274 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 27919 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 90252 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 48299 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 52722 просмотра
Актуальное
Таймс
Вашингтон Пост
Google Play
YouTube
Spotify

В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Известного американского боксера Теренса Кроуфорда задержала полиция в Омахе, штат Небраска, в его день рождения. Его заковали в наручники под прицелом оружия, но впоследствии отпустили после проверки документов.

В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно

Известный американский боксер Теренс Кроуфорд был задержан полицией в городе Омаха (штат Небраска) в США прямо в его день рождения. Спортсмена заковали в наручники под прицелом оружия, однако впоследствии отпустили. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в соцсетях и полицию Омахи.

Детали

Инцидент произошел во время остановки автомобиля, в котором находился Кроуфорд вместе с тремя пассажирами. По словам правоохранителей, офицер, общаясь с водителем, заметил на полу огнестрельное оружие. Для безопасности всем пассажирам приказали покинуть авто под прицелом пистолета.

Позже было установлено, что за рулем находился именно Теренс Кроуфорд. Ему выписали штраф за неосторожное вождение. У одного из пассажиров, который является членом службы безопасности боксера, также обнаружили зарегистрированное и легальное огнестрельное оружие.

Полиция подтвердила, что в штате Небраска жители имеют право на ношение оружия. По просьбе Кроуфорда на место происшествия прибыли начальник департамента полиции и лейтенант.

Изначально инцидент вызвал значительный резонанс в СМИ и соцсетях, ведь сначала распространялись сообщения о задержании без объяснений. Хотя после проверки документов Кроуфорда отпустили без предъявления обвинений.

Дополнение

Теренс Кроуфорд — непобедимый американский боксер-профессионал, ставший абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Он входит в список лучших боксеров планеты независимо от веса и является одной из главных звезд современного бокса в США.

Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбе28.09.25, 02:41 • 15786 просмотров

Вероника Марченко

СпортКриминал и ЧПНовости из соцсетейУНН Lite
Соединённые Штаты