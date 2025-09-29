В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
Киев • УНН
Известного американского боксера Теренса Кроуфорда задержала полиция в Омахе, штат Небраска, в его день рождения. Его заковали в наручники под прицелом оружия, но впоследствии отпустили после проверки документов.
Детали
Инцидент произошел во время остановки автомобиля, в котором находился Кроуфорд вместе с тремя пассажирами. По словам правоохранителей, офицер, общаясь с водителем, заметил на полу огнестрельное оружие. Для безопасности всем пассажирам приказали покинуть авто под прицелом пистолета.
Позже было установлено, что за рулем находился именно Теренс Кроуфорд. Ему выписали штраф за неосторожное вождение. У одного из пассажиров, который является членом службы безопасности боксера, также обнаружили зарегистрированное и легальное огнестрельное оружие.
Полиция подтвердила, что в штате Небраска жители имеют право на ношение оружия. По просьбе Кроуфорда на место происшествия прибыли начальник департамента полиции и лейтенант.
Изначально инцидент вызвал значительный резонанс в СМИ и соцсетях, ведь сначала распространялись сообщения о задержании без объяснений. Хотя после проверки документов Кроуфорда отпустили без предъявления обвинений.
Дополнение
Теренс Кроуфорд — непобедимый американский боксер-профессионал, ставший абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Он входит в список лучших боксеров планеты независимо от веса и является одной из главных звезд современного бокса в США.
