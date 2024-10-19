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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У США загинуло подружжя біженців з Херсона: їх син зник безвісти

Київ • УНН

 • 28493 перегляди

Українська сім'я, яка евакуювалася з Херсона, загинула внаслідок урагану Хелен у Північній Кароліні. Тіла батьків знайдено, 13-річного сина досі шукають.

У США загинуло подружжя біженців з Херсона: їх син зник безвісти

Подружжя біженців із Херсона загинуло внаслідок урагану Хелен у США, їх сина досі шукають. Про це повідомляє USA Today, передає УНН.

Деталі

Сім'я Дмитра Сеген та Анастасії Новітіної евакуювалася з Херсона через російське вторгнення і оселилася у Північній Кароліні, де їх дім знаходився за кілька метрів від річки Саут-Ту. Під час урагану вода в річці піднялася на майже 6 метрів, що призвело до катастрофічних наслідків.

Тіла Анастасії та Дмитра були знайдені через кілька днів після стихійного лиха. Анастасію вдалося ідентифікувати за золотою сережкою, тоді як Дмитра ідентифікували за відбитками пальців.

За інформацією, 13-річного сина подружжя досі не знайшли.

Ураган Хелен: пошуки вцілілих тривають у Північній Кароліні02.10.24, 01:53 • 19674 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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