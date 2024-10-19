В США погибли супруги беженцев из Херсона: их сын пропал без вести
Киев • УНН
Украинская семья, которая эвакуировалась из Херсона, погибла в результате урагана Хелен в Северной Каролине. Тела родителей найдены, 13-летнего сына до сих пор ищут.
Супруги беженцев из Херсона погибли в результате урагана Хелен в США, их сына до сих пор ищут. Об этом сообщает USA Today, передает УНН.
Детали
Семья Дмитрия Сеген и Анастасии Новитиной эвакуировалась из Херсона из-за российского вторжения и поселилась в Северной Каролине, где их дом находился в нескольких метрах от реки Саут-Ту. Во время урагана вода в реке поднялась почти на 6 метров, что привело к катастрофическим последствиям.
Тела Анастасии и Дмитрия были найдены через несколько дней после стихийного бедствия. Анастасию удалось идентифицировать по золотой сережке, тогда как Дмитрия идентифицировали по отпечаткам пальцев.
По информации, 13-летнего сына супругов до сих пор не нашли.
Ураган Хелен: поиски уцелевших продолжаются в Северной Каролине1 октября 2024, 22:53 • 18829 просмотров