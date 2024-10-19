В США погибли супруги беженцев из Херсона: их сын пропал без вести

Супруги беженцев из Херсона погибли в результате урагана Хелен в США, их сына до сих пор ищут. Об этом сообщает USA Today, передает УНН.

Детали

Семья Дмитрия Сеген и Анастасии Новитиной эвакуировалась из Херсона из-за российского вторжения и поселилась в Северной Каролине, где их дом находился в нескольких метрах от реки Саут-Ту. Во время урагана вода в реке поднялась почти на 6 метров, что привело к катастрофическим последствиям.

Тела Анастасии и Дмитрия были найдены через несколько дней после стихийного бедствия. Анастасию удалось идентифицировать по золотой сережке, тогда как Дмитрия идентифицировали по отпечаткам пальцев.

По информации, 13-летнего сына супругов до сих пор не нашли.

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