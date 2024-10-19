В США погибли супруги беженцев из Херсона: их сын пропал без вести

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  131192 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  123612 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
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Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
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Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

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Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100489 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

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В США погибли супруги беженцев из Херсона: их сын пропал без вести

В США погибли супруги беженцев из Херсона: их сын пропал без вести

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 20:05  •  2768 просмотра

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Украинская семья, которая эвакуировалась из Херсона, погибла в результате урагана Хелен в Северной Каролине. Тела родителей найдены, 13-летнего сына до сих пор ищут.

Супруги беженцев из Херсона погибли в результате урагана Хелен в США, их сына до сих пор ищут. Об этом сообщает USA Today, передает УНН.

Детали

Семья Дмитрия Сеген и Анастасии Новитиной эвакуировалась из Херсона из-за российского вторжения и поселилась в Северной Каролине, где их дом находился в нескольких метрах от реки Саут-Ту. Во время урагана вода в реке поднялась почти на 6 метров, что привело к катастрофическим последствиям.

Тела Анастасии и Дмитрия были найдены через несколько дней после стихийного бедствия. Анастасию удалось идентифицировать по золотой сережке, тогда как Дмитрия идентифицировали по отпечаткам пальцев.

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По информации, 13-летнего сына супругов до сих пор не нашли.

Ураган Хелен: поиски уцелевших продолжаются в Северной Каролине1 октября 2024, 22:53 • 18829 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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