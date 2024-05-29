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У США винищувач F-35 розбився під час зльоту в Альбукерке, пілот госпіталізований

У США винищувач F-35 розбився під час зльоту в Альбукерке, пілот госпіталізований

Київ • УНН

 • 22442 перегляди

Винищувач F-35 розбився під час зльоту біля міжнародного аеропорту Альбукерке (США), пілот і пасажир були госпіталізовані.

У Нью-Мексико винищувач F-35 розбився під час зльоту в Альбукерке. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

У вівторок вдень у Нью-Мексико поблизу міжнародного порту Альбукерке розбився винищувач F-35.

Літак, який належав компанії Lockheed Martin, здійснив виліт з Альбукерке і направлявся на базу ВПС Едвардс у Південній Каліфорнії.

За інформацією представників бази ВПС Кіртленд, пілот ВПС перевозив літак зі станції військово-морських авіаційних резервів на авіабазу Едвардс. Аварія сталася поблизу аеродрому на південній стороні Санпорту.

Пілот та єдиний пасажир літака були доставлені в найближчу лікарню.

Наразі невідомо, чи був пілот військовослужбовцем чи цивільною особою.

У США розбився винищувач F-16: пілот катапультувався01.05.24, 06:32 • 20117 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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