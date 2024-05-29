У США винищувач F-35 розбився під час зльоту в Альбукерке, пілот госпіталізований
Київ • УНН
Винищувач F-35 розбився під час зльоту біля міжнародного аеропорту Альбукерке (США), пілот і пасажир були госпіталізовані.
У Нью-Мексико винищувач F-35 розбився під час зльоту в Альбукерке. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.
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У вівторок вдень у Нью-Мексико поблизу міжнародного порту Альбукерке розбився винищувач F-35.
Літак, який належав компанії Lockheed Martin, здійснив виліт з Альбукерке і направлявся на базу ВПС Едвардс у Південній Каліфорнії.
За інформацією представників бази ВПС Кіртленд, пілот ВПС перевозив літак зі станції військово-морських авіаційних резервів на авіабазу Едвардс. Аварія сталася поблизу аеродрому на південній стороні Санпорту.
Пілот та єдиний пасажир літака були доставлені в найближчу лікарню.
Наразі невідомо, чи був пілот військовослужбовцем чи цивільною особою.
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