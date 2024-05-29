В США истребитель F-35 разбился во время взлета в Альбукерке, пилот госпитализирован

В Нью-Мексико истребитель F-35 разбился во время взлета в Альбукерке. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Во вторник днем в Нью-Мексико вблизи международного порта Альбукерке разбился истребитель F-35.

Самолет, принадлежавший компании Lockheed Martin, совершил вылет из Альбукерке и направлялся на базу ВВС Эдвардс в Южной Калифорнии.

По информации представителей базы ВВС Киртленд, пилот ВВС перевозил самолет со станции военно-морских авиационных резервов на авиабазу Эдвардс. Авария произошла вблизи аэродрома на южной стороне Санпорта.

Пилот и единственный пассажир самолета были доставлены в ближайшую больницу.

Пока неизвестно, был ли пилот военнослужащим или гражданским лицом.

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