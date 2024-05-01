В США разбился истребитель F-16: пилот катапультировался

В штате Нью-Мексико, вблизи, авиабазы Холломан разбился истребитель ВВС США F-16. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел около 11.50 по местному времени во вторник вблизи национального парка White Sands. На борту истребителя был только пилот, он катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь.

Пока нет деталей относительно состояния здоровья пилота.

Между тем местные власти призвали гражданских не приближаться к месту происшествия из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые находились на борту самолета. В связи с этим часть территории парка закрыта для посещения.

Причины катастрофы пока неизвестны. В то же время в издании отмечают, что это это уже третья авария истребителей F-16 за последние полгода.

Напомним

На прошлой неделе в американском штате Аляска потерпел крушение грузовой самолет Douglas DC-4, в котором находились два человека.