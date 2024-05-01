У США розбився винищувач F-16: пілот катапультувався
Київ • УНН
Винищувач F-16 Військово-повітряних сил США розбився поблизу Національного парку в Нью-Мексико, але пілоту катапультувався. Частину парку тимчасово перекрили, аби обмежити доступ цивільних до місця аварії.
У штаті Нью-Мексико, поблизу, авіабази Холломан розбився винищувач ВПС США F-16. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що інцидент стався близько 11.50 за місцевим часом у вівторок поблизу національного парку White Sands. На борту винищувача був лише пілот, він катапультувався, йому надають медичну допомогу.
Наразі немає деталей щодо стану здоров'я пілота.
Тим часом місцева влада закликала цивільних не наближатись до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів, які перебували на борту літака. У зв'язку з цим частину території парку закрито для відвідування.
Причини катастрофи наразі невідомі. Водночас у виданні наголошують, що це це вже третя аварія винищувачів F-16 за останні пів року.
Нагадаємо
Минулого тижня в американському штаті Аляска зазнав катастрофи вантажний літак Douglas DC-4, в якому знаходилися дві людини.