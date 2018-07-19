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У США вимагають розслідувати витік даних СММ ОБСЄ та запустити дрони на кордоні з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Делегація США в ОБСЄ наполегливо закликає провести повномасштабне розслідування повідомлень про виток даних Спеціальної моніторингової місії до російської розвідки, а також наполягає на необхідності СММ розгорнути безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії на кордоні України з РФ. Про це сьогодні на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив тимчасовий повірений у справах США Гаррі Каміан, передає УНН.

“Настав час СММ розгорнути свої БПЛА дальньої дії на територіях, прилеглих до російського кордону, а для Російської Федерації — прийняти ці польоти як можливість для зміцнення довіри”, — сказав Каміан, коментуючи доповідь голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрула Апакана і представника чинного голови ОБСЄ та представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка.

“США поділяє вашу стурбованість щодо нещодавніх повідомлень в пресі про те, що російська розвідка отримала важливу інформацію про вашу місію. Ми закликаємо вас повною мірою розслідувати такі твердження та вживати всіх необхідних заходів для захисту Місії від будь-яких зовнішніх спроб поставити під сумнів її цілісність”, — наголосив дипломат.

Нагадаємо, 19 липня міністерство закордонних справ України звернулось до Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ з проханням поінформувати про заходи, що будуть вжиті для недопущення випадків витоку інформації до російських спецслужб.

Як повідомляв УНН, у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявили, що проведуть внутрішнє розслідування через підозри про витік даних СММ до російської ФСБ.

Нагадаємо, у власному репортажі німецької програми ARD “Fakt” повідомлялось про ймовірний витік внутрішніх документів місії спостерігачів в Україні до російської розвідки ФСБ.

У звіті від 16 липня ОБСЄ повідомляє, що організація обізнана щодо репортажу німецької програми, але без належної верифікації коментувати або робити припущення не буде.

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