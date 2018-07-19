В США требуют расследовать утечку данных СММ ОБСЕ и запустить дроны на границе с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Делегация США в ОБСЕ настоятельно призывает провести полномасштабное расследование сообщений об утечке данных Специальной мониторинговой миссии к российской разведке, а также настаивает на необходимости СММ развернуть беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия на границе Украины с РФ. Об этом сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил временный поверенный в делах США Гарри Камиан, передает УНН.
"Пришло время СММ развернуть свои БПЛА дальнего действия на территориях, прилегающих к российской границе, а для Российской Федерации - принять эти полеты как возможность для укрепления доверия", - сказал Камиан, комментируя доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана и представителя действующего председателя ОБСЕ и представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдик.
"США разделяет вашу обеспокоенность недавних сообщений в прессе о том, что российская разведка получила важную информацию о вашей миссии. Мы призываем вас в полной мере расследовать такие утверждения и принимать все необходимые меры для защиты Миссии от любых внешних попыток поставить под сомнение ее целостность", - подчеркнул дипломат.
Напомним, 19 июля Министерство иностранных дел Украины обратилось к Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ с просьбой проинформировать о мерах, которые будут приняты для недопущения случаев утечки информации к российским спецслужбам.
Как сообщал УНН, в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили, что проведут внутреннее расследование из-за подозрений об утечке данных СММ к российской ФСБ.
Напомним, в своем репортаже немецкой программы ARD "Fakt" сообщалось о возможной утечке внутренних документов миссии наблюдателей в Украине к российской разведке ФСБ.
В отчете от 16 июля ОБСЕ сообщает, что организация осведомлена о репортаже немецкой программы, но без надлежащей верификации комментировать или делать допущения не будет.