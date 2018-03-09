У США скандальний екс-глава фармацевтичної компанії засуджений до семи років в'язниці

“Найбільш ненависна людина в Америці”, як його охрестили ЗМІ та громадськість, Мартін Шкрелі визнав себе винним у махінаціях з цінними паперами в січні 2017 року. Перед винесенням вироку він зазначив, що зробив багато помилок і вибачився перед інвесторами.

Адвокат підприємця наполягав, що його підзахисного не слід засуджувати до більш ніж 18 місяців тюремного ув’язнення. Прокуратура заявляла, що Шкрелі слід позбавити волі на 15 років.

Суд зобов’язав підприємця виплатити штраф у розмірі 75 тис. доларів США, а також компенсувати завдані збитки у розмірі близько 7,3 млн доларів. Для цього може бути розпродана частина його майна.

За даними прокуратури, Шкрелі з групою спільників обманом переконав інвесторів вкласти кошти у два окремих фонди, а також розтратив активи фармацевтичної компанії Retrophine, яку він очолював раніше. За відомостями влади, Шкрелі пішов на розтрату 11 млн доларів, щоб розплатитися з особистими боргами.

Увагу суспільства американський підприємець албанського походження привернув у серпні 2015 року, коли фармацевтична компанія, яку очолював Шкрелі, виплатила американської лабораторії Impax 55 млн доларів за право володіти і розпоряджатися ліками під назвою Daraprim. Після придбання патенту, Шреклі практично відразу підняв ціну з 13,5 до 750 доларів за таблетку. Цей засіб використовується для лікування токсоплазмозу — паразитарного захворювання, яке зазвичай протікає без яскраво виражених симптомів та часто супроводжує ослаблений імунітет, тому діагностується у більшості ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, хворих на онкологічні захворювання. Цим пацієнтам, як правило, потрібен тривалий курс лікування Daraprim, який у США не має сертифікованих і визнаних безпечними для застосування аналогів. Шкрелі скупив весь товар, встановивши повну монополію в цьому сегменті ринку, і отримав можливість диктувати порядок цін.

Як підрахували експерти з Американського товариства фахівців з інфекційних хвороб, при нових цінах на препарат річний курс прийому ліків обійдеться 634 тисячі доларів. Вартість лікування даним препаратом не покривається медичною страховкою.

Вчинок підприємця в 2015 році дав привід для бурхливих дискусій про розцінки у фарміндустрії і моральних якостях гравців ринку. Більшість англомовних видань зійшлися на думці, що Шкрелі став “найненависнішою людиною країни”. При цьому примітно, що висунуті проти нього звинувачення не відносилися безпосередньо до скандалу з підвищенням цін на вказаний препарат.

Нагадаємо, влада Нью-Йорка буде вимагати від компаній, що виготовляють опіоїдні препарати, компенсації у 500 млн доларів для покриття витрат на лікування наркоманів. Газета також зазначає, що в 2016 році через зловживання опіоїдними препаратами у місті загинули 1075 чоловік, а роком раніше - 753 людини.