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В США скандальный экс-глава фармацевтической компании приговорен к семи годам тюрьмы

В США скандальный экс-глава фармацевтической компании приговорен к семи годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 22130 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Суд в Нью-Йорке приговорил к семи годам тюремного заключения экс-главу американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели, который спровоцировал скандал в США из-за завышения цен на лекарства от редкого заболевания в 55 раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.

“Самый ненавистный человек в Америке”, как его окрестили СМИ и общественность, Мартин Шкрели признал себя виновным в махинациях с ценными бумагами в январе 2017 года. Перед вынесением приговора он отметил, что сделал много ошибок и извинился перед инвесторами.

Адвокат предпринимателя настаивал, что его подзащитного не следует приговаривать к более, чем 18 месяцам тюремного заключения. Прокуратура заявляла, что Шкрели следует лишить свободы на 15 лет.

Суд обязал предпринимателя выплатить штраф в размере 75 тыс. долларов США, а также компенсировать нанесенный ущерб в размере около 7,3 млн долларов. Для этого может быть распродана часть его имущества.

По данным прокуратуры, Шкрели с группой сообщников обманом убедил инвесторов вложить средства в два отдельных фонда, а также растратил активы фармацевтической компании Retrophine, которую он возглавлял ранее. По сведениям властей, Шкрели пошел на растрату 11 млн долларов, чтобы расплатиться с личными долгами.

Внимание общества американский предприниматель албанского происхождения привлек в августе 2015 года, когда фармацевтическая компания, которую возглавлял Шкрели, выплатила американской лаборатории Impax 55 млн долларов за право владеть и распоряжаться лекарствами под названием Daraprim. После приобретения патента, Шрекли практически сразу поднял цену с 13,5 до 750 долларов за таблетку. Это средство используется для лечения токсоплазмоза — паразитарного заболевания, которое обычно протекает без ярко выраженных симптомов и часто сопровождает ослабленный иммунитет, поэтому диагностируется у большинства ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом, больных онкологическими заболеваниями. Этим пациентам, как правило, требуется длительный курс лечения Daraprim, который в США не имеет сертифицированных и признанных безопасными для применения аналогов. Шкрели скупил весь товар, установив полную монополию в этом сегменте рынка, и получил возможность диктовать порядок цен.

Как подсчитали эксперты из Американского общества специалистов по инфекционным болезням, при новых ценах на препарат годовой курс приема лекарств обойдется 634 тыс. долларов. Стоимость лечения данным препаратом не покрывается медицинской страховкой.

Поступок предпринимателя в 2015 году дал повод для бурных дискуссий о расценках в фарминдустрии и моральных качествах игроков рынка. Большинство англоязычных изданий сошлись во мнении, что Шкрели стал “самым ненавистным человеком страны”. При этом примечательно, что выдвинутые против него обвинения не относились непосредственно к скандалу с повышением цен на указанный препарат.

Напомним, власти Нью-Йорка будет требовать от компаний, производящих опиоидные препараты, компенсации в 500 млн долларов для покрытия расходов на лечение наркоманов. Газета также отмечает, что в 2016 году из-за злоупотребления опиоидными препаратами в городе погибли 1075 человек, а годом ранее — 753 человека.

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