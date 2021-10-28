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У США розпочали випробування першої вакцини проти раку грудей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У клініці Клівленда (США) вперше на людях розпочали випробовувати вакцини для запобігання розвитку потрійно-негативного раку молочної залози. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз клініки.

У США розпочали випробування першої вакцини проти раку грудей

Деталі

Як повідомляють, потрійно-негативний рак грудей не реагує на гормональну чи лікарську терапію, наразі від нього можна вилікуватися лише внаслідок видалення молочної залози.

До цього часу вчені, які працюють над розробленням вакцини, проводили свої дослідження лише в лабораторії та на тваринах. Однак тепер розпочнуться випробування на людях, оскільки Управління санітарного контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило заявку на застосування нового лікарського препарату для вакцинації.

У випробуваннях візьмуть участь від 18 до 24 жінок, які пережили ранню стадію цієї форми раку і мають високий ризик рецидиву. Під час дослідження їм проведуть три вакцинації з інтервалом два тижні. Після цього ретельно контролюватимуть виникнення побічних ефектів та імунну відповідь. Прогнозують, що випробовування завершать у вересні 2022 року.

Надалі вчені планують випробовувати вакцину на здорових жінках із високим ризиком розвитку раку грудей.

"Ми сподіваємося на те, що це буде справжня профілактична вакцина, яку вводитимуть здоровим жінкам, щоб запобігти розвитку потрійно-негативного раку грудей, форми раку грудей, для якої у нас є найменш ефективні методи лікування", — зазначив лікар Г. Томас Бадд із Клівлендського інституту раку.

Додамо

За даними Національного інституту раку, рак молочної залози належить до найпоширеніших злоякісних захворювань в Україні. 2020 року цю хворобу виявили у понад 14,3 тис. українок.

На рак молочної залози хворіють і чоловіки, але у них він трапляється приблизно у сто разів рідше, ніж у жінок.

Діагностований на першій стадії рак молочної залози можна вилікувати у 95% випадків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Говорити про рак грудей через позитив: ініціатор МамографіяМрії розповіла про проект

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