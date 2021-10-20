Говорити про рак грудей через позитив: ініціатор МамографіяМрії розповіла про проект

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"Ініціатива була жінок мотивувати - подати через позитив. Я придумала таку ідею: ти мрієш, і щоб мрія твоя здійснилася тобі потрібно бути здоровою, тому, що можна встигнути здійснити мрію. І ідея була, щоб не привертати якихось відомих людей, а простих, які нас оточують", - розповіла Ірина Коваль.

Вона зазначила, що серед тих, чиї історії та мрії покликані мотивувати інших брати участь в проекті - звичайні жінки і навіть її власна мама.

Коваль нагадала, що в 95% рак молочної залози, виявлений на ранній стадії - виліковний. Але для цього його необхідно виявити. На жаль, жінки не поспішають проходити скринінг.

"Я в медичній сфері працюю і бачу, як навіть отримавши направлення від лікаря пацієнтка не проходить перевірку - потім, клопітно, боляче, обтяжливо - тобто не доходять навіть з направленням", - розповіла ініціатор проекту.

Деталі

Проект, що дозволяє жінкам пройти безкоштовно обстеження в сучасній клініці, готувався до Всеукраїнського дня боротьби з раком грудей, але побачивши зацікавленість з боку жінок його вирішили продовжити.

"Спочатку ми думали, що до 20 числа ми все це зробимо, а потім ось вийшло, що проблема глобальна, побачили реакцію жінок на це і ми його захотіли продовжити і зробити довшим", - розповіла Коваль.

Проект продовжений до кінця року. Умови його прості: для участі у заході потрібно опублікувати своє фото, поділитися мрією і поставити хештег #МамографіяМрії. Всі, хто приєднається до проекту, до кінця цього року можуть пройти безкоштовну мамографію в діагностичному центрі з сучасним обладнанням "Агентство медичних технологій".

"Дійсно - якщо ти мрієш, ти маєш плани, то в твоєму плані обов'язковим пунктом має бути УЗД молочних залоз або мамографія молочних залоз", - зазначила Коваль.

Вона нагадала, що з 1995 року рак молочної залози впевнено посідає перше місце серед онкології в українок. І з кожним роком кількість хворих зростає. До того ж хвороба молодшає і зараз жінки у віці до 40 років зіштовхуються з раком молочної залози в два рази частіше, ніж ще 30 років тому.

Обстеження повинно бути регулярним і включати мамографію.

"Важливо робити скринінг системний, регулярний. Якщо зловити цю хворобу на ранній стадії - вона абсолютно виліковна і ти повертаєшся до свого способу життя", - каже Коваль.

Вона зазначила, що в їхньому проекті бере участь жінка, яка виявила рак на ранній стадії і успішно його подолала. Її життя триває і у неї є можливість реалізувати свої мрії. Коли ж хворобу виявляють на пізній стадії, то складно передбачити як буде розвиватися ситуація і яким буде результат.

"Операція, опромінення, хіміотерапія, а вона пов'язана з облисінням, її важко переносять пацієнти. Жахливий стан від якого страждає і сама пацієнтка, і вся сім'я. Тому жінки бояться. І з одного боку жінки, особливо у віці, не хочуть, створювати близьким проблем, але в підсумку, ситуація може призвести до ще більших проблем", - пояснила Коваль.

Ініціатор проекту закликала жінок не бояться обстеження, яке допоможе зберегти здоров'я, життя і дасть можливість втілити мрії в реальність. Ірина Коваль зазначає, що говорити на тему онкології дуже складно, це болюча тема і для пацієнтів і для їх близьких, тому вона впевнена, що жіноче співтовариство, зосереджене на життєві цілі, допоможе українкам змінити ставлення до свого здоров'я і зробити внесок в своє майбутнє, проходячи регулярні обстеження.

Щоб вчасно діагностувати рак грудей, необхідно систематично проходити скринінгову мамографію - раз на два роки жінкам після 40-ка і щорічно жінкам після 50-ти. Жінкам до 40-років також не можна нехтувати своїм здоров'ям і слід робити УЗД. У 35 років всім жінкам рекомендовано пройти первинну мамографію для визначення структури молочної залози.

За даними Національного інституту раку, рак молочної залози - відноситься до найбільш поширених злоякісних захворювань в Україні. 2020 року рак був виявлений у понад 14,3 тис. українок. Рівень захворюваності на цю недугу в нашій країні за останні 50 років зріс у 4 рази. Раком молочної залози хворіють і чоловіки, але у них він зустрічається значно рідше - приблизно в сто разів рідше, ніж у жінок.

Важливо пам'ятати, що рак молочної залози діагностований на першій стадії виліковний у 95% випадків.