Говорить о раке груди через позитив: инициатор МамографіяМрії рассказала о проекте

Цитата

“Инициатива была женщин мотивировать — подать через позитив. Я придумала такую идею: ты мечтаешь, и чтобы мечта твоя осуществилась тебе нужно быть здоровой, потому, что можно успеть осуществить мечту. И идея была чтобы не привлекать каких-то узнаваемых людей, а простых которые нас окружают”, — рассказала Ирина Коваль.

Она отметила что среди тех, чьи истории и мечты призваны мотивировать других участвовать в проекте — обычные женщины и даже ее собственная мама.

Коваль напомнила, что в 95% рак молочной железы, выявленный на ранней стадии — излечим. Но для этого его необходимо выявить. Увы, женщины не спешат проходитьб скрининг.

“Я в медицинской сфере работаю и вижу, как даже получив направление от врача пациентка не проходит проверку — потом, хлопотно, больно, обременительно — то есть не доходят даже с направлением”, — рассказала инициатор проекта.

Детали

Проект, позволяющий женщинам пройти бесплатно обследование в современной клинике, готовился к Всеукраинскому дню борьбы с раком груди, но увидев заинтересованность со стороны женщин его решили продлить.

“Сначала мы думали, что к 20 числу мы все это сделаем, а потом вот получилось, что проблема глобальная, увидели реакцию женщин на это и мы его захотели продлить и сделать дольше”, — рассказала Коваль.

Проект продлен до конца года. Условия его просты: для участия нужно опубликовать свое фото, поделиться мечтой и поставить хэштег #МамографіяМрії. Все, кто присоединится к проекту, до конца этого года могут пройти бесплатную маммографию в диагностическом центре с современным оборудованием “Агентство медицинских технологий”.

“Действительно — если ты мечтаешь, у тебя есть планы, то в твоем плане обязательным пунктом должно быть УЗИ молочных желез или маммография молочных желез”, — отметила Коваль.

Она напомнила, что с 1995 года рак молочной железы уверенно занимает первое место среди онкологий у украинок. И с каждым годом число заболевших растет. К тому же болезнь молодеет и сейчас женщины в возрасте до 40 лет сталкиваются с раком молочной железы в два раза чаще, чем еще 30 лет тому.

Обследование должно быть регулярным и включать маммографию.

“Важно делать скрининг системный, регулярный. Если словить эту болезнь на ранней стадии — она абсолютно излечима и ты возвращаешься к своему образу жизни”, — говорит Коваль.

Она отметила, что в их проекте участвует женщина обнаружившая рак на ранней стадии и успешно его преодолевшая. Ее жизнь продолжается и у нее есть возможность реализовать свои мечты. Когда же болезнь обнаруживают на поздней стадии, то сложно предсказать как будет развиваться ситуация и каким будет результат.

“Операция, облучение, химиотерапия, а она связана с облысением, ее тяжело переносят пациенты. Ужасное состояние от которого страдает и сама пациентка, и вся семья. Поэтому женщины бояться. И с одной стороны женщины, особенно в возрасте, не хотят, создавать близким проблем, но в итоге, ситуация может привести к еще большим проблемам”, — пояснила Коваль.

Инициатор проекта призвала женщин не боятся обследования, которое поможет сохранить здоровье, жизнь и даст возможность воплотить мечты в реальность. Ирина Коваль отмечает, что говорить на тему онкологии очень сложно, это болезненная тема и для пациентов и для их близких, потому она уверена, что некое женское сообщество, сосредоточенное на жизненных целях, поможет украинкам изменить отношение к своему здоровью и сделать вклад в свое будущее, проходя регулярные обследования.

Чтобы вовремя диагностировать рак груди, необходимо систематически проходить скрининговую маммографию — раз в два года женщинам после 40-ка и ежегодно женщинам после 50-ти. Женщинам до 40-лет также нельзя пренебрегать своим здоровьем и следует делать УЗИ. В 35 лет всем женщинам рекомендовано пройти первичную маммографию для определения структуры молочной железы.

По данным Национального института рака, рак молочной железы — относится к наиболее распространенным злокачественным заболеваниям в Украине. 2020 году рак был обнаружен у более чем в 14,3 тыс. украинок. Уровень заболеваемости этим недугом в нашей стране за последние 50 лет вырос в 4 раза. Раком молочной железы болеют и мужчины, но у них он встречается значительно реже — приблизительно в сто раз реже, чем у женщин.

Важно помнить, что рак молочной железы диагностированный на первой стадии излечим в 95% случаев.