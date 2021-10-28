В США начали испытания первой вакцины от рака груди

Детали

Как сообщают, тройной отрицательный рак груди не реагирует на гормональную или лекарственную терапию, сейчас от него можно вылечиться только в результате удаления молочной железы.

До этого времени ученые, которые работают над разработкой вакцины, проводили свои исследования только в лаборатории и на животных. Однако теперь начнутся испытания на людях, поскольку Управление санитарного контроля качества пищевых продуктов и медикаментов США одобрило заявку на применение нового лекарственного препарата для вакцинации.

В испытаниях примут участие от 18 до 24 женщин, которые пережили раннюю стадию этой формы рака и имеют высокий риск рецидива. Во время исследования им проведут три вакцинации с интервалом в две недели. После этого будут тщательно контролировать возникновение побочных эффектов и иммунный ответ. Прогнозируют, что испытания завершат в сентябре 2022 года.

В дальнейшем учёные планируют испытывать вакцину на здоровых женщинах с высоким риском развития рака груди.

"Мы надеемся на то, что это будет настоящая профилактическая вакцина, которую будут вводить здоровым женщинам, чтобы предотвратить развитие тройного отрицательного рака груди, формы рака груди, для которой у нас есть наименее эффективные методы лечения", — отметил врач Г. Томас Бадд из Кливлендского институт рака.

Добавим

По данным Национального института рака, рак молочной железы относится к наиболее распространенным злокачественным заболеваниям в Украине. В 2020 году эту болезнь обнаружили более чем в 14,3 тыс. украинок.

Раком молочной железы болеют и мужчины, но у них он встречается примерно в сто раз реже, чем у женщин.

Диагностированный на первой стадии рак молочной железы можно вылечить в 95% случаев.

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