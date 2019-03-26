У США прийняли законопроекти про протидію Росії в Європі та Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Палата представників конгресу США прийняла пакет законопроектів, що стосуються протидії впливу Росії в Венесуелі і постачання газу для європейських країн. Для того, щоб документи вступили в силу, вони повинні бути прийняті в сенаті і підписані президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.
Перший законопроект стосується присутності Росії в Західній півкулі, яка зросла, що викликає заклопотаність у США та їхніх союзників в цьому регіоні. “Режим Ніколаса Мадуро звернувся до Росії, одного зі своїх найсильніших політичних союзників, за фінансовою підтримкою під час економічної кризи та протидії міжнародній підтримці (який проголосив себе тимчасовим президентом країни) Хуана Гуайдо”, — йдеться в документі.
Не пізніше ніж через 120 днів після прийняття законопроекту держсекретар США повинен буде відзвітувати перед конгресом про російсько-венесуельські відносини в області безпеки, а також про потенційну загрозу такого співробітництва для США і країн Західної Європи.
Також протягом місяця держсекретар зобов’язаний буде надати стратегію з протидії загрозам, пов’язаним зі співпрацею Москви і Каракаса. Крім того, протягом трьох місяців необхідно оцінити потенційну загрозу від купівлі російськими компаніями енергетичної інфраструктури Citgo, “дочки” національної венесуельської нафтокомпанії PDVSA. Особам, яких держсекретар вважатиме діючими від імені Росії в підтримку сил безпеки Венесуели, пропонується заборонити в’їзд до США, а також відкликати їхні візи.
Другий законопроект стосується зниження залежності європейських країн від поставок російського газу. У документі пропонується надавати їм допомогу в захисті від країн, “які використовують енергетичну залежність для неправомірного політичного впливу, таких як Росія, яка використовувала природний газ для примусу, залякування і впливу на інші країни”. Енергетична безпека європейських країн залежить від розвитку доступних, прозорих і конкурентних ринків, а також від державних і приватних інвестицій США, вказується в законопроекті.
Як повідомляв УНН, у США заявили про неприйняття втручання “ворожих держав” в справи Заходу.