У США прийняли законопроекти про протидію Росії в Європі та Венесуелі

КИЇВ. 26 березня. УНН. Палата представників конгресу США прийняла пакет законопроектів, що стосуються протидії впливу Росії в Венесуелі і постачання газу для європейських країн. Для того, щоб документи вступили в силу, вони повинні бути прийняті в сенаті і підписані президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.