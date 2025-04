У США заявили про неприйняття втручання "ворожих держав" в справи Заходу

“Сполучені Штати не потерплять, щоб ворожі іноземні військові держави втручалися в загальні цілі Західної півкулі — демократію, безпеку і верховенство права. Венесуельські військові повинні встати на сторону народу Венесуели”, — сказав він.

Болтон також заявив, що Росія повинна співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб допомогти народу Венесуели, а не посилати “ядерні бомбардувальники і спецназ на підтримку корумпованого диктатора”.

Раніше газета El Nacional дізналася про прибуття до Венесуели двох транспортних літаків Міноборони Росії. За даними видання, на них в Каракас перекинули групу російських військових на чолі з генерал-полковником Василем Тонкошкуровим.

The United States will not tolerate hostile foreign military powers meddling with the Western Hemisphere’s shared goals of democracy, security, and the rule of law. The Venezuelan military must stand with the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 25 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, влада Венесуели продовжить військову співпрацю з Росією та іншими країнами, незважаючи на спроби Вашингтона перервати ці контакти.