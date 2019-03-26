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В США заявили о неприятии вмешательства "враждебных государств" в дела Запада

Киев • УНН

 • 8858 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не потерпят вмешательства “враждебных держав” в дела Западного полушария. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, сообщает УНН.

В США заявили о неприятии вмешательства "враждебных государств" в дела Запада

“Соединенные Штаты не потерпят, чтобы враждебные иностранные военные державы вмешивались в общие цели Западного полушария — демократию, безопасность и верховенство права. Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы”, — сказал он.

Болтон также заявил, что Россия должна сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь народу Венесуэлы, а не посылать “ядерные бомбардировщики и спецназ в поддержку коррумпированного диктатора”.

Ранее газета El Nacional узнала о прибытии в Венесуэлу двух транспортных самолетов Минобороны России. По данным издания, на них в Каракас перебросили группу российских военных во главе с генерал-полковником Василием Тонкошкуровым.

The United States will not tolerate hostile foreign military powers meddling with the Western Hemisphere’s shared goals of democracy, security, and the rule of law. The Venezuelan military must stand with the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 25 березня 2019 р.

Как сообщал УНН, власти Венесуэлы продолжит военное сотрудничество с Россией и другими странами, несмотря на попытки Вашингтона прервать эти контакты.

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