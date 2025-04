В США заявили о неприятии вмешательства "враждебных государств" в дела Запада

“Соединенные Штаты не потерпят, чтобы враждебные иностранные военные державы вмешивались в общие цели Западного полушария — демократию, безопасность и верховенство права. Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы”, — сказал он.

Болтон также заявил, что Россия должна сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь народу Венесуэлы, а не посылать “ядерные бомбардировщики и спецназ в поддержку коррумпированного диктатора”.

Ранее газета El Nacional узнала о прибытии в Венесуэлу двух транспортных самолетов Минобороны России. По данным издания, на них в Каракас перебросили группу российских военных во главе с генерал-полковником Василием Тонкошкуровым.

Как сообщал УНН, власти Венесуэлы продолжит военное сотрудничество с Россией и другими странами, несмотря на попытки Вашингтона прервать эти контакты.