У США можуть знищити 13 тисяч доз вакцини

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У Пенсильванському конгрес-центрі є близько 13 000 доз, але немає охочих робити щеплення у Філадельфії та інших містах США.

Працівники охорони здоров’я у Філадельфії заохочують невакцинованих представників громадськості робити щеплення.

Громадяни від 16 років, які живуть або працють у Філадельфії, можуть отримати свою дозу. Приблизно 30% американців повністю вакциновані проти коронавірусу, тоді як 43% отримали принаймні одну дозу, за даними Центрів контролю та профілактики захворювань.

Нагадаємо

У США обидва необхідних щеплення зробили 93 млн жителів.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала африканські країни не знищувати вакцини Covid-19, термін дії яких міг закінчитися.