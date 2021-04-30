У США можуть знищити 13 тисяч доз вакцини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні у Філадельфії закінчиться термін дії 13 тисяч доз вакцини COVID-19 Pfizer. Якщо вони залишаться незатребуваними до кінця дня, їх знищать. Про це пише УНН з посиланням на CBS News.
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У Пенсильванському конгрес-центрі є близько 13 000 доз, але немає охочих робити щеплення у Філадельфії та інших містах США.
Працівники охорони здоров’я у Філадельфії заохочують невакцинованих представників громадськості робити щеплення.
Громадяни від 16 років, які живуть або працють у Філадельфії, можуть отримати свою дозу. Приблизно 30% американців повністю вакциновані проти коронавірусу, тоді як 43% отримали принаймні одну дозу, за даними Центрів контролю та профілактики захворювань.
Нагадаємо
У США обидва необхідних щеплення зробили 93 млн жителів.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала африканські країни не знищувати вакцини Covid-19, термін дії яких міг закінчитися.