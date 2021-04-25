Понад чверті жителів США отримали дві дози щеплення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У США обидва необхідних щеплення зробили 93 млн жителів. Про це повідомили в американському Центрі з контролю і профілактиці захворювань (CDC), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що першу дозу вакцини в 328-мільйонній країні отримали 138,64 млн осіб.
Контекст
На Сполучені Штати припадає найбільше підтверджених заражень (понад 32 млн) і летальних випадків (понад 570 тисяч) серед хворих COVID-19.
Нагадаємо
По всьому світу введено вже понад 1 млрд доз вакцин від коронавірусу.