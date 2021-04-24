У світі зроблено вже більше 1 млрд щеплень від коронавірусу - AFP

Деталі

За його інформацією, кількість введених доз вакцин на 20:45 за часом Києва становить 1 002 938 540. Вони були використані в 207 країнах і територіях, які почали кампанії з вакцинації.

З початку пандемії коронавірусом у світі заразилися понад 145 млн осіб, майже 3,1 млн померли.

Вакцинація в Україні

В Україні від початку вакцинальної кампанії було щеплено 522 385 людей. З них отримали 1 дозу — отримали 1 дозу — 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 017 341 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 42 092 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.