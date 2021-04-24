В Україні вже 2,017 млн випадків COVID-19, за добу - 12 711

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,017 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 квітня, — 12,7 тисяч, що є падінням з учорашнього показника. Летальних випадків за добу — 392. Водночас одужалих п’ятий день поспіль більше, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

Цитата

“12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу

▪️ госпіталізовано — 3 508 осіб;
▪️ летальних випадків — 392;
▪️ одужало — 13 687 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу — 92 136 (зокрема методом ПЛР — 40 734, методом ІФА — 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 33 671).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 2 017 341 особа;
— одужало — 1 565 954 особи;
— летальних випадків — 42 092;
— проведено ПЛР-тестувань — 9 214 479.

Щеплення в Україні

14 339 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.

▪️ Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.
▪️ Станом на 23 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 250 людей.

522 385 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — отримали 1 дозу — 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Ситуація по регіонам

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ — 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;
  • Вінницька область — 332 випадки/ 494 щеплення;
  • Волинська область — 346 випадків/ 325 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;
  • Донецька область — 754 випадки/ 655 щеплень;
  • Житомирська область — 288 випадків/ 357 щеплень;
  • Закарпатська — 219 випадків/ 657 щеплень;
  • Запорізька область — 621 випадок/ 1 128 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 123 випадки/ 383 щеплення;
  • Київська область — 815 випадків/ 406 щеплень;
  • Кіровоградська область — 197 випадків/ 299 щеплень;
  • Луганська область — 255 випадків/ 316 щеплень;
  • Львівська область — 747 випадків/ 673 щеплення;
  • Миколаївська область — 299 випадків/ 382 щеплення;
  • Одеська область — 841 випадок/ 948 щеплень;
  • Полтавська область — 641 випадок/ 255 щеплень;
  • Рівненська область — 518 випадків/ 497 щеплень;
  • Сумська область — 370 випадків/ 147 щеплень;
  • Тернопільська область — 268 випадків/ 284 щеплення;
  • Харківська область — 964 випадки/ 1 353 щеплення;
  • Херсонська область — 201 випадок/ 417 щеплень;
  • Хмельницька область — 479 випадків/ 719 щеплень;
  • Черкаська область — 592 випадки/ 300 щеплень;
  • Чернівецька область — 166 випадків/ 550 щеплень;
  • Чернігівська область — 380 випадків/ 336 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

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