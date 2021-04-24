В Україні вже 2,017 млн випадків COVID-19, за добу - 12 711

Цитата
“12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу
▪️ госпіталізовано — 3 508 осіб;
▪️ летальних випадків — 392;
▪️ одужало — 13 687 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу — 92 136 (зокрема методом ПЛР — 40 734, методом ІФА — 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 33 671).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 2 017 341 особа;
— одужало — 1 565 954 особи;
— летальних випадків — 42 092;
— проведено ПЛР-тестувань — 9 214 479.
Щеплення в Україні
14 339 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.
▪️ Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.
▪️ Станом на 23 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 250 людей.
522 385 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — отримали 1 дозу — 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Ситуація по регіонам
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
-
- м. Київ — 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;
-
- Вінницька область — 332 випадки/ 494 щеплення;
-
- Волинська область — 346 випадків/ 325 щеплень;
-
- Дніпропетровська область — 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;
-
- Донецька область — 754 випадки/ 655 щеплень;
-
- Житомирська область — 288 випадків/ 357 щеплень;
-
- Закарпатська — 219 випадків/ 657 щеплень;
-
- Запорізька область — 621 випадок/ 1 128 щеплень;
-
- Івано-Франківська область — 123 випадки/ 383 щеплення;
-
- Київська область — 815 випадків/ 406 щеплень;
-
- Кіровоградська область — 197 випадків/ 299 щеплень;
-
- Луганська область — 255 випадків/ 316 щеплень;
-
- Львівська область — 747 випадків/ 673 щеплення;
-
- Миколаївська область — 299 випадків/ 382 щеплення;
-
- Одеська область — 841 випадок/ 948 щеплень;
-
- Полтавська область — 641 випадок/ 255 щеплень;
-
- Рівненська область — 518 випадків/ 497 щеплень;
-
- Сумська область — 370 випадків/ 147 щеплень;
-
- Тернопільська область — 268 випадків/ 284 щеплення;
-
- Харківська область — 964 випадки/ 1 353 щеплення;
-
- Херсонська область — 201 випадок/ 417 щеплень;
-
- Хмельницька область — 479 випадків/ 719 щеплень;
-
- Черкаська область — 592 випадки/ 300 щеплень;
-
- Чернівецька область — 166 випадків/ 550 щеплень;
-
- Чернігівська область — 380 випадків/ 336 щеплень.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.