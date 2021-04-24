В Україні вже 2,017 млн випадків COVID-19, за добу - 12 711

Цитата

“12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу

▪️ госпіталізовано — 3 508 осіб;

▪️ летальних випадків — 392;

▪️ одужало — 13 687 осіб;

▪️ здійснено тестувань за добу — 92 136 (зокрема методом ПЛР — 40 734, методом ІФА — 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 33 671).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 2 017 341 особа;

— одужало — 1 565 954 особи;

— летальних випадків — 42 092;

— проведено ПЛР-тестувань — 9 214 479.

Щеплення в Україні

14 339 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.

▪️ Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.

▪️ Станом на 23 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 250 людей.

522 385 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — отримали 1 дозу — 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Ситуація по регіонам

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.