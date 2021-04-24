В Украине уже 2,017 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 711

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“12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки

▪️ госпитализированы — 3508 человек;

▪️ летальных случаев — 392;

▪️ выздоровели — 13 687 человек;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 92 136 (в том числе методом ПЦР — 40734, методом ИФА — 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33 671).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 017 341 человек;

— выздоровели — 1 565 954 лица;

— летальных случаев — 42 092;

— проведения ПЦР-тестов — 9 214 479.

Прививки в Украине

14 339 человек привито против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине.

▪️ Прививки проводилось 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом прививки.

▪️ состоянию на 23 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 человек.

522 385 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Ситуация по регионам

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:



г. Киев — 1027 случаев / 1350 прививок;



Винницкая область — 332 случая / 494 прививки;



Волынская область — 346 случаев / 325 прививок;



Днепропетровская область — 1268 случаев / 1108 прививок;



Донецкая область — 754 случая / 655 прививок;



Житомирская область — 288 случаев / 357 прививок;



Закарпатская — 219 случаев / 657 прививок;



Запорожская область — 621 случай / 1128 прививок;



Ивано-Франковская область — 123 случая / 383 прививки;



Киевская область — 815 случаев / 406 прививок;



Кировоградская область — 197 случаев / 299 прививок;



Луганская область — 255 случаев / 316 прививок;



Львовская область — 747 случаев / 673 прививки;



Николаевская область — 299 случаев / 382 прививки;



Одесская область — 841 случай / 948 прививок;



Полтавская область — 641 случай / 255 прививок;



Ровенская область — 518 случаев / 497 прививок;



Сумская область — 370 случаев / 147 прививок;



Тернопольская область — 268 случаев / 284 прививки;



Харьковская область — 964 случая / 1353 прививки;



Херсонская область — 201 случай / 417 прививок;



Хмельницкая область — 479 случаев / 719 прививок;



Черкасская область — 592 случая / 300 прививок;



Черновицкая область — 166 случаев / 550 прививок;



Черниговская область — 380 случаев / 336 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.