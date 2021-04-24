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В Украине уже 2,017 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 711

Киев  •  УНН

 • 18879 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,017 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 апреля, — 12,7 тыс., что является падением со вчера. Летальных случаев за сутки — 392. В то же время выздоровевших пятый день подряд больше, чем заболевших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Цитата

“12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки

▪️ госпитализированы — 3508 человек;
▪️ летальных случаев — 392;
▪️ выздоровели — 13 687 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 92 136 (в том числе методом ПЦР — 40734, методом ИФА — 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33 671).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 017 341 человек;
— выздоровели — 1 565 954 лица;
— летальных случаев — 42 092;
— проведения ПЦР-тестов — 9 214 479.

Прививки в Украине

14 339 человек привито против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине.

▪️ Прививки проводилось 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом прививки.
▪️ состоянию на 23 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 человек.

522 385 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Ситуация по регионам

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев — 1027 случаев / 1350 прививок;
  • Винницкая область — 332 случая / 494 прививки;
  • Волынская область — 346 случаев / 325 прививок;
  • Днепропетровская область — 1268 случаев / 1108 прививок;
  • Донецкая область — 754 случая / 655 прививок;
  • Житомирская область — 288 случаев / 357 прививок;
  • Закарпатская — 219 случаев / 657 прививок;
  • Запорожская область — 621 случай / 1128 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 123 случая / 383 прививки;
  • Киевская область — 815 случаев / 406 прививок;
  • Кировоградская область — 197 случаев / 299 прививок;
  • Луганская область — 255 случаев / 316 прививок;
  • Львовская область — 747 случаев / 673 прививки;
  • Николаевская область — 299 случаев / 382 прививки;
  • Одесская область — 841 случай / 948 прививок;
  • Полтавская область — 641 случай / 255 прививок;
  • Ровенская область — 518 случаев / 497 прививок;
  • Сумская область — 370 случаев / 147 прививок;
  • Тернопольская область — 268 случаев / 284 прививки;
  • Харьковская область — 964 случая / 1353 прививки;
  • Херсонская область — 201 случай / 417 прививок;
  • Хмельницкая область — 479 случаев / 719 прививок;
  • Черкасская область — 592 случая / 300 прививок;
  • Черновицкая область — 166 случаев / 550 прививок;
  • Черниговская область — 380 случаев / 336 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

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