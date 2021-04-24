В мире сделано уже более 1 млрд прививок от коронавируса - AFP
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Более 1 млрд доз вакцин от коронавируса уже введено по всему миру. Об этом в субботу со ссылкой на собственные подсчеты на основе официальных данных власти сообщило Agence France-Presse (AFP), передает УНН.
Детали
По его информации, количество введенных доз вакцин на 20:45 по времени Киева составляет 1 002 938 540. Они были использованы в 207 странах и территориях, которые начали кампании по вакцинации.
С начала пандемии коронавируса в мире заразились более 145 млн человек, почти 3,1 млн умерли.
Вакцинация в Украине
В Украине с начала прививочной кампании было привито 522 385 человек. Из них получили 1 дозу — получили 1 дозу — 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 017 341 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 42 092 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.