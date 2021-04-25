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Более четверти жителей США получили две дозы прививки

Более четверти жителей США получили две дозы прививки

Киев  •  УНН

 • 13721 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В США оба необходимых прививки сделали 93 млн жителей. Об этом сообщили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает УНН.

Детали

Отмечается, что первую дозу вакцины в 328-миллионной стране получили 138,64 млн человек.

Контекст

На Соединенные Штаты приходится всего подтвержденных заражений (более 32 млн) и летальных случаев (более 570 тысяч) среди больных COVID-19.

Напомним

По всему миру введено уже более 1 млрд доз вакцин от коронавируса.

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