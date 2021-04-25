Более четверти жителей США получили две дозы прививки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В США оба необходимых прививки сделали 93 млн жителей. Об этом сообщили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает УНН.
Детали
Отмечается, что первую дозу вакцины в 328-миллионной стране получили 138,64 млн человек.
Контекст
На Соединенные Штаты приходится всего подтвержденных заражений (более 32 млн) и летальных случаев (более 570 тысяч) среди больных COVID-19.
Напомним
По всему миру введено уже более 1 млрд доз вакцин от коронавируса.