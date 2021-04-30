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В США могут уничтожить 13 тысяч доз вакцины

В США могут уничтожить 13 тысяч доз вакцины

Киев  •  УНН

 • 14822 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня в Филадельфии закончится срок действия 13 000 доз вакцины COVID-19 Pfizer. Если они останутся невостребованными до конца дня, их уничтожат. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

В Пенсильванском конгресс-центре есть около 13 000 доз, но нет желающих делать прививки в Филадельфии и других городах США.

Работники здравоохранения в Филадельфии поощряют невакцинированных представителей общественности делать прививки.

Граждане от 16 лет, которые живут или работающие в Филадельфии, могут получить свою дозу. Примерно 30% американцев полностью вакцинированы против коронавируса, тогда как 43% получили хотя бы одну дозу, по данным Центров контроля и профилактики заболеваний.

Напомним

В США оба необходимых прививки сделали 93 млн жителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала африканские страны не уничтожать вакцины Covid-19, срок действия которых мог закончиться.

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