В США могут уничтожить 13 тысяч доз вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня в Филадельфии закончится срок действия 13 000 доз вакцины COVID-19 Pfizer. Если они останутся невостребованными до конца дня, их уничтожат. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
В Пенсильванском конгресс-центре есть около 13 000 доз, но нет желающих делать прививки в Филадельфии и других городах США.
Работники здравоохранения в Филадельфии поощряют невакцинированных представителей общественности делать прививки.
Граждане от 16 лет, которые живут или работающие в Филадельфии, могут получить свою дозу. Примерно 30% американцев полностью вакцинированы против коронавируса, тогда как 43% получили хотя бы одну дозу, по данным Центров контроля и профилактики заболеваний.
Напомним
В США оба необходимых прививки сделали 93 млн жителей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала африканские страны не уничтожать вакцины Covid-19, срок действия которых мог закончиться.