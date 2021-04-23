ВООЗ закликає африканські країни не знищувати прострочені вакцини

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Країнам було наказано не викидати вакцини Covid-19, термін дії яких міг закінчитися, і чекати подальших вказівок.

Звернення надійшлопісля того, як Малаві та Південний Судан заявили, що знищать понад 70 000 доз уколу Оксфорд-АстраЗенека, оскільки термін їх дії закінчився в середині квітня. Але Африканські центри з контролю за захворюваннями (Africa CDC) заявили, що були впевнені, що дози безпечні для використання.

Багато вакцин можна використовувати до 36 місяців після виготовлення, але оскільки введення Covid-19 настільки нові, даних недостатньо, щоб підтвердити їх ефективність протягом тривалих періодів.

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Остаточне рішення щодо того, чи застосовувати прострочені вакцини, покладається на національні регулятори.

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