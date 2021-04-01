Ми вже цей фейк пережили: Степанов про термін придатності вакцини Covishield

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"Ми вже цей фейк пережили, що не встигнемо. Зараз інша історія: що нам не вистачить на другу дозу. Ми це вже пройшли, і всі розуміють, що ми не просто використаємо – а використаємо найближчим часом. І ми говоримо про продовження вакцинації щодо другої дози", - розповів міністр.

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Окремо Степанов пояснив, другу дозу якої вакцини отримають всі, хто отримав першу дозу AstraZeneca/Covishield.

"Дуже важливо щодо другої дози вакцини, бо багато зараз чуток і фейків, що якщо перша доза зроблена Covishield, то друга доза може бути тільки виключно Covishield. Ми говоримо про вакцину AstraZeneca, яка виробляється на різних площадках. Це одна і та сама вакцина. Тому ми впевнено можемо заявити, що всі люди, які отримали першу дозу, отримають і другу дозу. Але теоретично це може бути європейська AstraZeneca, південнокорейська або індійська. Це те саме, коли вам прописали пити анальгін два рази на добу, і ви зранку випили одного виробника, а ввечері – іншого", - пояснив він.

Вакцинація в Україні

За минулу добу 17 170 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами щеплення. Загалом 248 736 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 2 особи. Станом на 31 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 387 611 людей.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.