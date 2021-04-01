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Мы уже этот фейк пережили: Степанов о сроке годности вакцины Covishield

Мы уже этот фейк пережили: Степанов о сроке годности вакцины Covishield

Киев  •  УНН

 • 14070 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал информацию о том, что в Минздраве не успеют сделать прививки партией вакцины Covishield из-за ее срока годности до 23 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эфир телеканала Украина 24.

Цитата:

"Мы уже этот фейк пережили, что не успеем. Сейчас другая история: что нам не хватит на вторую дозу. Мы это уже прошли, и все понимают, что мы не просто используем - а используем в ближайшее время. И мы говорим о продолжении вакцинации по второй дозе", - рассказал министр.

Детали

Отдельно Степанов пояснил, вторую дозу какой вакцины получат все, кто получил первую дозу AstraZeneca/Covishield.

"Очень важно по второй дозе вакцины, потому что много сейчас слухов и фейков, что если первая доза сделана Covishield, то вторая доза может быть только исключительно Covishield. Мы говорим о вакцине AstraZeneca, которая производится на различных площадках. Это одна и та же вакцина. Поэтому мы уверенно можем заявить, что все люди, которые получили первую дозу, получат и вторую дозу. Но теоретически это может быть европейская AstraZeneca, южнокорейская или индийская. Это то же самое, когда вам прописали пить анальгин два раза в сутки, и вы утром выпили одного производителя, а вечером - другого", - пояснил он.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки 17 170 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки. В общем 248 736 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 31 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек.

Напомним, в Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина сейчас ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

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