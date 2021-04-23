ВОЗ призывает африканские страны не уничтожать просроченные вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала африканские страны не уничтожать вакцины Covid-19, срок действия которых мог закончиться. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Странам было приказано не выбрасывать вакцины Covid-19, срок действия которых мог закончиться, и ждать дальнейших указаний.
Обращение надийшлописля того, как Малави и Южный Судан заявили, что уничтожат более 70 000 доз укола Оксфорд-АстраЗенека, поскольку срок их действия истек в середине апреля. Но Африканские центры по контролю за заболеваниями (Africa CDC) заявили, что были уверены, что дозы безопасны для использования.
Многие вакцины можно использовать до 36 месяцев после изготовления, но поскольку введение Covid-19 настолько новые, данных недостаточно, чтобы подтвердить их эффективность в течение длительных периодов.
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Окончательное решение о том, применять просроченные вакцины, возлагается на национальные регуляторы.
Напомним
Американская компания Moderna уничтожила 400 000 доз экспериментальной вакцины от COVID-19 из-за сбоев в процессе производства