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У справі Бахматюка сім нових підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. У справі олігарха Олега Бахматюка, якого підозрюють у розкраданні 1,2 млрд грн “ВіЕйБі Банку” повідомлено про підозру ще сімом особам. Так, 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії, яка проводила оцінювання, який сприяв одержанню бенефіціарним власником ПАТ “ВіЕйБі Банк” стабілізаційного кредиту. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

У справі Бахматюка сім нових підозрюваних

Цитата

“24 травня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії, яка проводила оцінювання, який сприяв одержанню бенефіціарним власником ПАТ „ВіЕйБі Банк“ стабілізаційного кредиту у розмірі 1,2 млрд гривень”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на момент вчинення злочину особи займали такі посади — заступник начальника, начальник одного з управлінь та начальник одного з відділів ГУ НБУ по м. Києву та Київській області, директор юридичного департаменту Національного банку України, головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ, директор департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ, а також заступник директора товариства оцінщика.

“Дії працівників банку кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Представнику товариства повідомлено про підозру за ст. 191 КК України”, — зазначається в повідомленні.

Додамо, що як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про зокрема, екскерівника юридичного департаменту Нацбанку Віктора Новікова, ексдиректора департаменту банківського нагляду, а нині головного експерта НБУ Світлану Фабер та ексзаступницю начальника Головного управління НБУ по Києву та області Ірину Мєзєнцеву.

В САП також повідомляють, що в рамках досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ “ВіЕйБі Банк”, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених “ВіЕйБі Банком”.

Як наслідок, службовцями НБУ “ВіЕйБі Банку” було надано 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту.

Зауважується, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит на суму 3 млрд гривень. І вказані кошти так і не були повернуті. А в листопаді 2014 року взагалі “ВіЕйБі Банк” було визнано неплатоспроможним.

“На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто”, — повідомляють в САП.

Доповнення

13 листопада 2019 році було повідомлено про підозру фактичному власнику “ВіЕйБі Банку” Олегу Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву у справі заволодіння 1,2 млрд грн кредиту.

За даними НБУ, Бахматюк винен державі майже 30 млрд грн.

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