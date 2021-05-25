В деле Бахматюка семь новых подозреваемых

Цитата

“24 мая 2021 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 6 чиновникам Национального банка Украины и представителю оценочного общества компании, проводившей оценку, который способствовал получению бенефициарным владельцем ПАО „ВиЭйБи Банк“ стабилизационного кредита в размере 1,2 млрд гривен”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на момент совершения преступления лица занимали такие должности — заместитель начальника, начальник одного из управлений и начальник одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области, директор юридического департамента Национального банка Украины, главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ, директор департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ, а также заместитель директора общества оценщика.

“Действия работников банка квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Представителю общества сообщено о подозрении по ст. 191 УК Украины”, — отмечается в сообщении.

Добавим, что как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о частности, экс-руководителе юридического департамента Нацбанка Викторе Новикове, экс-директоре департамента банковского надзора, а ныне главном эксперте НБУ Светлане Фабер и экс-заместительнице начальника Главного управления НБУ по Киеву и области Ирине Мезенцевой.

В САП также сообщают, что в рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 года ПАО “ВиЭйБи Банк”, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен несмотря на 1,8 млрд гривен, заявленных “ВиЭйБи Банком”.

Как следствие, служащими НБУ “ВиЭйБи Банка” было предоставлено 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита.

Отмечается, что ранее указанное банковское учреждение уже получало от Нацбанка кредит на сумму 3 млрд гривен. И указанные средства так и не были возвращены. А в ноябре 2014 г. вообще “ВиЭйБи Банк” был признан неплатежеспособным.

“На сегодня стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривен, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен”, — сообщают в САП.

Дополнение

13 ноября 2019 года было сообщено о подозрении фактическому владельцу “ВиЭйБи Банка” Олегу Бахматюку и экс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву в деле овладения 1,2 млрд грн кредита.



По данным НБУ, Бахматюк должен государству почти 30 млрд грн.