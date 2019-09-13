У "Слузі народу" хочуть криміналізувати кнопкодавство
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Запровадження кримінальної відповідальності за неперсональне голосування у Верховній Раді дозволить позбавляти парламентарів депутатських мандатів ще до того, як будуть внесені зміни до Конституції про позбавлення народних депутатів повноважень за неперсональне голосування і прогули. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Ми проголосували дуже важливу річ – це зміни до Конституції, коли кнопкодав втрачає всі ці преференції (депутатський мандат – ред.), але вони будуть ухвалені – зміни до Конституції займають, в середньому, десь один рік – десь до літа наступного року, тому що там складна процедура. Допоки вони не прийняті, ми пропонуємо ввести кримінальну відповідальність", - зазначив Стефанчук.
За його словами, він особисто, не від Президента, вніс законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" для того, щоб до внесення змін у Конституцію, була можливість позбавляти депутатського мандата парламентарів-порушників.
Нагадаємо, питання покарання народним депутатам, яких помітили за неперсональним голосуванням, вирішуватимуть всією фракцією "Слуга народу".
3 вересня Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить удосконалити механізм дострокового припинення повноважень народного депутата України.