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У "Слузі народу" хочуть криміналізувати кнопкодавство

У "Слузі народу" хочуть криміналізувати кнопкодавство

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Запровадження кримінальної відповідальності за неперсональне голосування у Верховній Раді дозволить позбавляти парламентарів депутатських мандатів ще до того, як будуть внесені зміни до Конституції про позбавлення народних депутатів повноважень за неперсональне голосування і прогули. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

"Ми проголосували дуже важливу річ – це зміни до Конституції, коли кнопкодав втрачає всі ці преференції (депутатський мандат – ред.), але вони будуть ухвалені – зміни до Конституції займають, в середньому, десь один рік – десь до літа наступного року, тому що там складна процедура. Допоки вони не прийняті, ми пропонуємо ввести кримінальну відповідальність", - зазначив Стефанчук.

За його словами, він особисто, не від Президента, вніс законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" для того, щоб до внесення змін у Конституцію, була можливість позбавляти депутатського мандата парламентарів-порушників.

Нагадаємо, питання покарання народним депутатам, яких помітили за неперсональним голосуванням, вирішуватимуть всією фракцією "Слуга народу".

3 вересня Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить удосконалити механізм дострокового припинення повноважень народного депутата України.

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