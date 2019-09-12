У "Слузі народу" розповіли, як вирішать долю кнопкодавів у своїх лавах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Питання покарання народним депутатам, яких вчора помітили за неперсональним голосуванням, вирішуватимуть всією фракцією "Слуга народу". Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Це сталося тільки вчора. У нас було зараз обговорення і ми вирішили, що треба колективно вирішити це питання, що не голова фракції повинен вирішувати - а це повинні вирішувати всі депутати, і ми будемо вирішувати, як треба покарати цих депутатів", - зазначив Качура.
При цьому він наголосив, що особисто вважає за необхідне принесення вибачення перед суспільством з боку нардепів-кнопкодавів. У той же час, їхньої вини він не бачить.
"Я думаю, що це була якась випадковість - він щось не зрозумів або втомився, я не думаю, що було на меті якісь законопроекти проштовхнути, що там була якась корислива мета. Думаю, що там мотивації ніякої негативної не було", - додав нардеп.
При цьому представник Кабміну в парламенті, нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук виступила за якнайсуворіше покарання таких порушників, утім зазначила, що наразі буде важко призначити покарання таким нардепам, оскільки вони є мажоритарниками від політсили.
Нагадаємо, 11 вересня в парламенті 9-го скликання стався перший випадок кнопкодавства під час голосування.