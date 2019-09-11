Разумков повідомив про перший випадок кнопкодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У парламенті 9-го скликання вчора, 10 вересня, стався перший випадок кнопкодавства під час голосування. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час ранкового засідання, передає кореспондент УНН.
“Вчора, 10 вересня, на ранковому засіданні Верховної Ради України під час голосування за президентський законопроект про імпічмент громадським рухом „ЧЕСНО“ зафіксовано перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді 9-го скликання. З чим я вас і вітаю, на жаль”, — зазначив Разумков.
За його словами, до “такого ганебного вчинку” вдався народний депутат, мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов.
При цьому він додав, що після того, як будуть ухвалені всі обіцяні пропрезидентскою політичною силою закони, такого ганебного явища в стінах цього парламенту більше не буде.
Нагадаємо, вчора, 10 вересня, народні депутати ухвалили в цілому президентський законопроект № 1012 про імпічмент. За відповідне рішення проголосували на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради 245 народних депутатів.