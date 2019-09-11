Разумков сообщил о первом случае кнопкодавства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В парламенте 9-го созыва вчера, 10 сентября, произошел первый случай кнопкодавства во время голосования. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.
“Вчера, 10 сентября, на утреннем заседании Верховной Рады Украины во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением „ЧЕСНО“ зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва. С чем я вас и поздравляю, к сожалению”, — отметил Разумков.
По его словам, до “такого позорного поступка” удался народный депутат, мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев.
При этом он добавил, что после того, как будут приняты все обещанные пропрезидентской политической силой законы, такого позорного явления в стенах этого парламента больше не будет.
Напомним, вчера, 10 сентября, народные депутаты приняли в целом президентский законопроект № 1012 об импичменте. За соответствующее решение проголосовали на утреннем пленарном заседании Верховной Рады 245 народных депутатов.