В "Слуге народа" рассказали, как решат судьбу кнопкодавов в своих рядах

"Это произошло только вчера. У нас было сейчас обсуждение и мы решили, что надо коллективно решить этот вопрос, не председатель фракции должен решать - а это должны решать все депутаты, и мы будем решать, как нужно наказать этих депутатов", - отметил Качура.

При этом он подчеркнул, что лично считает необходимым принесение извинения перед обществом со стороны нардепов-кнопкодавов. В то же время, их вины он не видит.

"Я думаю, что это была какая-то случайность - он что-то не понял или устал, я не думаю, что было целью какие-то законопроекты протолкнуть, что там была какая-то корыстная цель. Думаю, что там мотивации никакой негативной не было", - добавил нардеп.

При этом представитель Кабмина в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук выступила за строжайше наказание таких нарушителей, впрочем отметила, что сейчас будет трудно назначить наказание таким нардепам, поскольку они являются мажоритарщиками от политсилы.

Напомним, 11 сентября в парламенте 9-го созыва произошел первый случай кнопкодавства во время голосования.