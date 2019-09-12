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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107386 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119801 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111411 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117587 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В "Слуге народа" рассказали, как решат судьбу кнопкодавов в своих рядах

Киев  •  УНН

 • 9965 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Вопрос наказания народным депутатам, которых вчера заметили за неперсональным голосованием, будут решать всей фракцией "Слуга народа". Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Это произошло только вчера. У нас было сейчас обсуждение и мы решили, что надо коллективно решить этот вопрос, не председатель фракции должен решать - а это должны решать все депутаты, и мы будем решать, как нужно наказать этих депутатов", - отметил Качура.

При этом он подчеркнул, что лично считает необходимым принесение извинения перед обществом со стороны нардепов-кнопкодавов. В то же время, их вины он не видит.

"Я думаю, что это была какая-то случайность - он что-то не понял или устал, я не думаю, что было целью какие-то законопроекты протолкнуть, что там была какая-то корыстная цель. Думаю, что там мотивации никакой негативной не было", - добавил нардеп.

При этом представитель Кабмина в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук выступила за строжайше наказание таких нарушителей, впрочем отметила, что сейчас будет трудно назначить наказание таким нардепам, поскольку они являются мажоритарщиками от политсилы.

Напомним, 11 сентября в парламенте 9-го созыва произошел первый случай кнопкодавства во время голосования.

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