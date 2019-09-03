Рада направила до КСУ проект закону щодо додаткових підстав припинення повноважень нардепів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить удосконалити механізм дострокового припинення повноважень народного депутата України. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) має на меті забезпечення парламентської дисципліни та удосконалення переліку підстав і механізму дострокового припинення повноважень народних депутатів України.

Додано такі нові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України, як:

- оголошення померлим;

- встановлення судом факту неособистого голосування народним депутатом України у Верховній Раді України, тобто голосування народним депутатом України замість іншого народного депутата України або надання народним депутатом України можливості проголосувати замість нього іншому народному депутату України, – з моменту набрання законної сили рішенням суду про встановлення такого факту;

- відсутність його без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради України та/або засідань комітету Верховної Ради України, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії.

Нагадаємо, Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить зменшити склад Верховної Ради України до трьохсот та закріпити пропорційну виборчу систему.

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