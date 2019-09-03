Рада направила до Конституційного суду проект закону щодо зменшення складу ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить зменшити склад Верховної Ради України до трьохсот та закріпити пропорційну виборчу систему. Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) пропонує:
- зменшити склад народних депутатів України до трьохсот;
- вилучити із тексту статті 76 Конституції України принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки має місце дублювання статті 71 Конституції України;
- запровадити такий виборчий ценз, як володіння державною мовою;
- змінити виборчу систему та закріпити пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.
Нагадаємо, Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить забезпечити ефективний механізм парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина в Україні.