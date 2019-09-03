Рада включила до порядку денного законопроект про призначення більшої кількості уповноважених
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить забезпечити ефективний механізм парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина в Україні. Відповідне рішення підтримало 298 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Запропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін до Конституції України — статей 85 та 101 — в частині регулювання статусу уповноважених Верховної Ради України.
Як наголосив народний депутат, представник Президента України у КСУ Федір Веніславський зміст цього законопроекту полягає в тому що, окрім Уповноваженого ВР з прав людини на практиці виникає необхідність існування Уповноваженого ВР з прав дитини, з прав військовослужбовців, по захисту персональних даних, про доступ до персональних даних, про доступ до інформації тощо.
“Тобто, на сьогодні реальне життя вимагає існування незалежних інститутів парламентського контролю в різних сферах”, — сказав Веніславський.
Нагадаємо, Президент запропонував ВР призначити більше Уповноважених.