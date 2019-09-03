Рада включила в повестку дня законопроект о назначении большего количества уполномоченных

Предложенная законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию Украины — статьи 85 и 101 — в части регулирования статуса уполномоченных Верховной Рады Украины.

Как отметил народный депутат, представитель Президента Украины в КСУ Федор Вениславский смысл этого законопроекта состоит в том, что, кроме Уполномоченного по правам человека на практике возникает необходимость существования Уполномоченного по правам ребенка, по правам военнослужащих, по защите персональных данных, о доступе к персональным данных о доступе к информации и тому подобное.

“То есть, на сегодня реальная жизнь требует существования независимых институтов парламентского контроля в различных сферах”, — сказал Вениславский.

Напомним, Президент предложил ВР назначить более Уполномоченных.