Омбудсмен не справляється: Президент запропонував ВР призначити більше Уповноважених

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президентський законопроект "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України
(щодо уповноважених Верховної Ради України)" передбачає призначення парламентом Уповноважених ВР за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах, повідомляє УНН.

“Проблема реалізації прав та свобод людини і громадянина є без перебільшення найактуальнішою із соціальних проблем в Україні. Саме тому важливим є створення дієвого та ефективного механізму парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина в Україні. Очевидно, що одна посадова особа — Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, на яку на сьогодні покладена ця функція, не може ефективно виконувати належні їй повноваження”, — йдеться у пояснювальній записці.

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Законопроектом пропонується:

1) закріпити нове повноваження парламенту — призначення на посади та звільнення з посад уповноважених Верховної Ради України за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах; заслуховування їх щорічних доповідей про стан дотримання Конституції України і законів у відповідних сферах;

2) встановити, що для здійснення парламентського контролю за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах Верховна Рада України може призначати уповноважених Верховної Ради України, правовий статус яких визначається окремими законами.

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Метою запропонованих законопроектом змін визначається забезпечення ефективного механізму парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина в Україні.

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