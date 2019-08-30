Омбудсмен не справляється: Президент запропонував ВР призначити більше Уповноважених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президентський законопроект "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України
(щодо уповноважених Верховної Ради України)" передбачає призначення парламентом Уповноважених ВР за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах, повідомляє УНН.
“Проблема реалізації прав та свобод людини і громадянина є без перебільшення найактуальнішою із соціальних проблем в Україні. Саме тому важливим є створення дієвого та ефективного механізму парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина в Україні. Очевидно, що одна посадова особа — Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, на яку на сьогодні покладена ця функція, не може ефективно виконувати належні їй повноваження”, — йдеться у пояснювальній записці.
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Законопроектом пропонується:
1) закріпити нове повноваження парламенту — призначення на посади та звільнення з посад уповноважених Верховної Ради України за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах; заслуховування їх щорічних доповідей про стан дотримання Конституції України і законів у відповідних сферах;
2) встановити, що для здійснення парламентського контролю за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах Верховна Рада України може призначати уповноважених Верховної Ради України, правовий статус яких визначається окремими законами.
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Метою запропонованих законопроектом змін визначається забезпечення ефективного механізму парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина в Україні.