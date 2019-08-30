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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 5835 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113594 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124404 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115877 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121646 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126201 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151394 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150821 просмотра

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Омбудсмен не справляется: Президент предложил ВР назначить более Уполномоченных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины
(по уполномоченных Верховной Рады Украины)" предусматривает назначение парламентом Уполномоченных ВР за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах, сообщает УНН.

"Проблема реализации прав и свобод человека и гражданина является без преувеличения самой актуальной из социальных проблем в Украине. Именно поэтому важным является создание действенного и эффективного механизма парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине. Очевидно, что одно должностное лицо - Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, на которого сегодня возложена эта функция, не может эффективно выполнять надлежащие ей полномочия", - говорится в пояснительной записке.

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Законопроектом предлагается:

1) закрепить новое полномочия парламента - назначение на должности и освобождение от должностей уполномоченных Верховной Рады Украины за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах; заслушивания их ежегодных докладов о состоянии соблюдения Конституции Украины и законов в соответствующих сферах;

2) установить, что для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада Украины может назначать уполномоченных Верховной Рады Украины, правовой статус которых определяется отдельными законами.

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Целью предложенных законопроектом изменений определяется обеспечение эффективного механизма парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине.

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