В "Слуге народа" хотят криминализировать кнопкодавство

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67399 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112683 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104500 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111372 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120117 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148518 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148838 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Введение уголовной ответственности за неперсональное голосование в Верховной Раде позволит лишать парламентариев депутатских мандатов еще до того, как будут внесены изменения в Конституцию о лишении народных депутатов полномочий за неперсональное голосование и прогулы. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Мы проголосовали очень важную вещь - это изменения в Конституцию, когда кнопкодав теряет все эти преференции (депутатский мандат - ред.), но они будут приняты - изменения в Конституцию занимают в среднем где-то один год - примерно до лета следующего года, так что там сложная процедура. Пока они не приняты, мы предлагаем ввести уголовную ответственность", - отметил Стефанчук.

По его словам, он лично: не от Президента, внес законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" для того, чтобы до внесения изменений в Конституцию, была возможность лишать депутатского мандата парламентариев-нарушителей.

Напомним, вопрос наказания народным депутатам, которых заметили за неперсональным голосованием, будут решать всей фракцией "Слуга народа".

3 сентября Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит усовершенствовать механизм досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Украинские Национальные Новости

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