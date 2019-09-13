В "Слуге народа" хотят криминализировать кнопкодавство
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Введение уголовной ответственности за неперсональное голосование в Верховной Раде позволит лишать парламентариев депутатских мандатов еще до того, как будут внесены изменения в Конституцию о лишении народных депутатов полномочий за неперсональное голосование и прогулы. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Мы проголосовали очень важную вещь - это изменения в Конституцию, когда кнопкодав теряет все эти преференции (депутатский мандат - ред.), но они будут приняты - изменения в Конституцию занимают в среднем где-то один год - примерно до лета следующего года, так что там сложная процедура. Пока они не приняты, мы предлагаем ввести уголовную ответственность", - отметил Стефанчук.
По его словам, он лично: не от Президента, внес законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" для того, чтобы до внесения изменений в Конституцию, была возможность лишать депутатского мандата парламентариев-нарушителей.
Напомним, вопрос наказания народным депутатам, которых заметили за неперсональным голосованием, будут решать всей фракцией "Слуга народа".
3 сентября Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит усовершенствовать механизм досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.