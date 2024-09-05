У серпні Мінфін залучив понад 29 мільярдів гривень від випуску державних облігацій
Київ • УНН
Міністерство фінансів України залучило 29,1 млрд грн від випуску державних облігацій у серпні 2024 року. Військові облігації склали 6 млрд грн, а середньозважена дохідність ОВДП у гривні становила 16,15%.
Минулого місяця Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 29,1 мільярда гривень. Військові облігації склали 6 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП за серпень 2024 року. Про це йдеться у звіті Мінфіну, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що станом на 2 вересня, в обігу перебуває ОВДП на понад 1,68 трлн гривень.
Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,7%) та НБУ (40,3%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 10,3% та 4% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,6%, а територіальних громад – 0,04%.
Зазначається, що наразі є тенденція до збільшення попиту серед громадян. Так, якщо на початку серпня українці (фізособи) володіли державними облігаціями на 63,7 млрд грн, то на початку вересня ця сума збільшилась до 67,5 млрд грн.
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Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у серпні дорівнювала 16,15%.
У серпні 2024 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 29,1 млрд грн. Військові облігації склали 6 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП за серпень 2024 року
Доповнення
Рівень рефінансування за січень-серпень 2024 року склав 146%. Для порівняння за перші 8 місяців 2023 року цей показник сягав 133% за всіма валютами.
Загалом за січень-серпень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 318,4 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — понад 1,1 трлн грн в еквіваленті.
Нагадаємо
У серпні бюджет України отримав 386,2 млрд грн податків та зборів. Додатково надійшло 228,1 млрд грн міжнародної допомоги, зокрема 160,4 млрд грн від США та 67,7 млрд грн від ЄС.