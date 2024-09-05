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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 12:58  •  5508 просмотра

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Министерство финансов Украины привлекло 29,1 млрд грн от выпуска государственных облигаций в августе 2024 года. Военные облигации составили 6 млрд грн, а средневзвешенная доходность ОВГЗ в гривне составила 16,15%.

В прошлом месяце Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 29,1 миллиарда гривен. Военные облигации составили 6 млрд грн из общего объема выпущенных ОВГЗ за август 2024 года. Об этом говорится в отчете Минфина, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 2 сентября, в обращении находится ОВГЗ на более 1,68 трлн гривен.

Наибольшая доля находится у коммерческих банков (43,7%) и НБУ (40,3%). Доля юридических лиц и физических лиц - 10,3% и 4% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,6%, а территориальных общин - 0,04%.

Отмечается, что сейчас есть тенденция к увеличению спроса среди граждан. Так, если в начале августа украинцы (физлица) владели государственными облигациями на 63,7 млрд грн, то в начале сентября эта сумма увеличилась до 67,5 млрд грн. 

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Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в августе равнялась 16,15%. 

В августе 2024 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 29,1 млрд грн. Военные облигации составили 6 млрд грн из общего объема выпущенных ОВГЗ за август 2024 года

- подытожили в Министерстве финансов Украины. 

Дополнение

Уровень рефинансирования за январь-август 2024 года составил 146%. Для сравнения за первые 8 месяцев 2023 года этот показатель достигал 133% по всем валютам.

Всего за январь-август 2024 года от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло 318,4 млрд грн в эквиваленте. В течение военного положения - более 1,1 трлн грн в эквиваленте.

Напомним,

В августе бюджет Украины получил 386,2 млрд грн налогов и сборов. Дополнительно поступило 228,1 млрд грн международной помощи, в том числе 160,4 млрд грн от США и 67,7 млрд грн от ЕС.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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